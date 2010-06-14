Кращі напої від спраги

У спекотну погоду завжди хочеться пити: через високу температуру повітря організм зневоднюється. Але іншим разом п’єш-п’єш — а напитися не можеш. Smachno.ua за допомогою експертів склав рейтинг напоїв, які найкраще угамовують спрагу.

1. Вода з лимоном

Звичайною водою складно напитися. Спробуйте додати у воду лимон — з розрахунку часточка цитруса на склянку води.

Лимонна і аскорбінова кислоти, що містяться в лимоні, підвищують слиновиділення. Таким чином, зменшується сухість в роті і спрага піде.

Пити таку воду потрібно не крижаною, а злегка охолодженою.

Повірте, такий напій — кращий за магазинний лимонад, напханий цукром і ароматизаторами.

2. Слабкогазована мінеральна вода

Мінеральна вода з невеликою кількістю бульбашок угамовує спрагу краще за воду без газу і сильногазовану воду. Водою без газу, як вже було сказано, складно напитися, а сильногазовану воду не всім можна (особливо людям, що мають гастрити, панкреатит, холецистити) — гази підвищують кислотність шлунку. Вуглекислота дратує смакові рецептори рота і викликає сильне слиновиділення, тому спрага відходить.

Правда, слід враховувати призначення води: для щоденного споживання підходить столова вода, але у жодному випадку не лікувальна.

3. Квас

Угамовуванню спраги сприяють кислоти, що містяться в квасі. Вони розріджують кров, в результаті поліпшується кровообіг, і організм швидше насичується вологою. Краще утамовувати спрагу несолодким квасом, приготованим удома.

Якщо ж готувати напій немає часу, то пийте бочковий. Бочковий квас — продукт натурального бродіння і не містить домішок: ні смакових, ні сприяючих продовженню терміну придатності.

4. Айран і тан

Подібно до квасу угамовують спрагу і кисломолочні продукти. Особливо хороші в спеку айран і тан (у супермаркетах найчастіше представлений напій "Айран-тан"). Якщо з якихось причин цей продукт не припав до смаку, перемогти спрагу допоможе звичайна сироватка.

5. Гарячий чай

Саме гарячий, а не холодний чай допоможе вам напитися в спрагу. Секрет гарячого чаю простий: від нього розширюються судини, підвищується потовиділення, а з ним йде і надлишок тепла. За рахунок цього організм і остигає.

Саме тому в 40-градусну спеку в Туркменії пастухи п`ють гарячий чай. Беріть з них приклад.

Яким чаєм утамовувати спрагу — чорним або зеленим — непринципово. Правда, традиційно вважається, що зеленим краще.

Холодним чаєм теж можна напитися, але тільки якщо він буде домашнього приготування, а не той, що нині повсюдно продаєть в пластикових пляшках. Особливо хороший в спеку холодний каркаде.

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