У Києві побито температурний рекорд 64-річної давнини

У столиці України у минулі вихідні на 0,7 градуса побитий температурний рекорд 64-річної давнини, повідомляє ТСН.

Найвища температура в Києві, яка була зафіксована у вихідні, +34 градуси (у суботу). І хоча обіцяних синоптиками 37 градусів вище нуля не було, все одно температура перевищила на 0,7 градуса рекорд, який був зафіксований у 1946 році.

У Лікарні швидкої допомоги кажуть, що за останній тиждень два-три рази на добу виїжджають до тих, хто отримав сонячний удар. Зазвичай це відпочиваючі з пляжу, трапляються й пацієнти в стані алкогольного сп`яніння.

Жертвами спеки стають і тварини в зоопарку. Вони ховаються в тіні - у кожному вольєрі є кілька дерев. Найгірше, судячи з їхнього вигляду, почувають себе великі тварини - тигри, леви, кінь Пржевальського. Більшість тварин сплять, або мляво пересуваються з висунутим язиком, на відвідувачів уваги взагалі не звертають.

У свою чергу, в спекотні дні лікарі та МНС радять:

не виходити на сонце без потреби, на вулиці не розлучатися з головним убором або парасолькою, а з 11.00 до 16.00 за можливістю залишатися в приміщенні;

менше їсти вдень (особливо жирної їжі). Краще багато їсти у вечірній час, коли спека вже спаде, а до цього перекушувати потроху;

пити мінералку або фруктові відвари;

носити легкий і вільний одяг;

вживати чай небажано;

алкоголь протипоказаний.

Тим часом, за прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, цього тижня трохи похолодає - до 25-27 градусів, а іноді і 23 вдень, і 15-19 вночі. Але разом з пониженням температури прийдуть грози, які можуть супроводжуватися шквалами та градом (на 14 червня МНС навіть оголосило штормове попередження). Єдиний "сухий" на весь тиждень день - середа. Такі зміни в погоді принесуть атмосферні фронти, які перемістяться до нас із Західної Європи.

Що буде далі, офіційні синоптики пророкувати не беруться. А ось за прогнозом народного синоптика Володимира ЛИСА, повернення спеки можливе з 20 червня. Початок липня теж буде спекотним, у середині - два тижні дощів, а потім знову сонячно. Серпень практично весь буде теплим.