Владу України просять звернути увагу на проблему донорства крові
Немає своєчасно доступу
Представники громадськості просять владу звернути увагу на проблему донорства крові.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на прес-конференції голова спілки захисту прав пацієнтів «Здоров’я нації» Валентина ОЧЕРЕТЕНКО.
«Переливання крові дозволяє рятувати життя і покращувати здоров’я людей, але мільйони пацієнтів, що потребують переливання, не мають своєчасного доступу до безпечної крові», - сказала В.ОЧЕРЕТЕНКО.
Вона зазначила, що в 57 країнах 100% запасів крові забезпечується добровільними неоплачуваними донорами. З моменту впровадження Всесвітнього дня донора крові у 2004-у році 111 країн повідомили про зростання кількості процедур добровільного донорства. Але в 42 країнах добровільні неоплачувані донори забезпечують менше 25% запасів крові. Крім того, середній показник донорства в розвинутих країнах становить 38,1 процедури здачі крові на 1000 людей. Для порівняння цей показник в країнах з перехідною економікою становить 7,5 процедури, а в країнах, що розвиваються, 2,3 процедури. Для задоволення потреб будь-якої країни необхідно, щоб кров здавало 1-3% її населення.