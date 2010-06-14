Владу України просять звернути увагу на проблему донорства крові

Представники громадськості просять владу звернути увагу на проблему донорства крові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на прес-конференції голова спілки захисту прав пацієнтів «Здоров’я нації» Валентина ОЧЕРЕТЕНКО.

«Переливання крові дозволяє рятувати життя і покращувати здоров’я людей, але мільйони пацієнтів, що потребують переливання, не мають своєчасного доступу до безпечної крові», - сказала В.ОЧЕРЕТЕНКО.

Вона зазначила, що в 57 країнах 100% запасів крові забезпечується добровільними неоплачуваними донорами. З моменту впровадження Всесвітнього дня донора крові у 2004-у році 111 країн повідомили про зростання кількості процедур добровільного донорства. Але в 42 країнах добровільні неоплачувані донори забезпечують менше 25% запасів крові. Крім того, середній показник донорства в розвинутих країнах становить 38,1 процедури здачі крові на 1000 людей. Для порівняння цей показник в країнах з перехідною економікою становить 7,5 процедури, а в країнах, що розвиваються, 2,3 процедури. Для задоволення потреб будь-якої країни необхідно, щоб кров здавало 1-3% її населення.