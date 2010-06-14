Буковина: після поминального обіду госпіталізовано 10 осіб

У Чернівецькій області 10 осіб отруїлися стравами домашнього приготування на поминальному обіді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, вчора їх було госпіталізовано до інфекційного відділення Кельменецької центральної районної лікарні. Всього 11 червня на цьому поминальному обіді у с. Михайлівка Кельменецького району було 12 осіб.

Станом на сьогоднішній ранок госпіталізовані знаходяться у задовільному стані. Фахівцями районної СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.

Ситуація знаходиться під контролем Головного управління МНС у Чернівецькій області.