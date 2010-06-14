Буковина: після поминального обіду госпіталізовано 10 осіб
12:10, 14 червня 2010Країна
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З харчовим отруєнням
У Чернівецькій області 10 осіб отруїлися стравами домашнього приготування на поминальному обіді.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, вчора їх було госпіталізовано до інфекційного відділення Кельменецької центральної районної лікарні. Всього 11 червня на цьому поминальному обіді у с. Михайлівка Кельменецького району було 12 осіб.
Станом на сьогоднішній ранок госпіталізовані знаходяться у задовільному стані. Фахівцями районної СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.
Ситуація знаходиться під контролем Головного управління МНС у Чернівецькій області.
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