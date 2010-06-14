Сьогодні Всесвітній день донора крові

14 червня 2010 року за традицією відзначається Всесвітній день донора крові. День, присвячений донорству, святкується з метою формування більш широкого доступу населення до безпечної крові і продуктів крові.

Цьогорічний день донора крові проходить під гаслом "Нова кров для людства" і основна увага його приділена молодим донорам.

Відомо, що сьогодні потреба в крові зростає у всьому світі. На думку фахівців, молодь в такій ситуації може внести важливий вклад, здаючи кров, і спонукуючи інших молодих людей стати донорами. Такі ініціативи, а також звернені до молодіжної аудиторії кампанії в ЗМІ та інші адресовані молоді заходи допоможуть дати "світові нову кров".

В Україні, як і у всьому світі, заплановані численні заходи, присвячені ролі молоді у забезпеченні безпечної крові. Формується розуміння поняття безпечної крові і продуктів крові для переливання і важливого вкладу добровільних безплатних донорів крові в національну систему охорони здоров`я.

Важливо, що сьогодні, в день донора крові, Україна вшановує тих, хто вже приєднався до лав донорів, які добровільно і безплатно здають кров, тим самим допомагають хоча б частково задовольнити зростаючу потребу в суспільстві.

Відзначення Всесвітнього дня донора крові допоможе усвідомити той факт, що добровільна безплатна здача крові служить основою для забезпечення якісною та безпечною кров`ю.

Довідка: У 1995 році засноване звання - „Почесний донор України", а у 2001 році - „Заслужений донор України". В Україні нараховується більше 99896 осіб, що здобули звання „Почесний донор України" і 60 мають почесне звання „Заслужений донор України". Це люди, які безплатно здали кров або її компоненти в кiлькостi 100 i більше разових максимально допустимих доз. Одному із донору присвоєно високе звання "Герой України".

Україна пережила спад донорського руху і відмічається що, насамперед, пов`язано зі складною соціально-економічною ситуацією, погіршенням демографічної ситуації, практично припиненням пропаганди донорства в засобах масової інформації, невиконанням зобов`язань органів місцевого самоврядування стосовно пільг, наданим донорам.