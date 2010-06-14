У Закарпатській області лютують змії

У Закарпатській області активізувалися змії, є перші потерпілі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив помічник начальника ГУ МНС України в Закарпатській області Федір ФІЛІП.

За його словами, активізацію змій зафіксували насамперед у гірському Великоберезнянському районі Закарпаття. Підтвердженням цього є такий факт: цими днями 21-річний мешканець с. Забрідь звернувся за допомогою в районну центральну лікарню.

«Молодий чоловік пояснив, що в лісі його вкусила невідома змія. Чоловік, відчувши укус, негайно поспішив у бік автошляху, де зупинив попутній автомобіль. Дорогою до лікарні, з розповідей потерпілого, він відчув себе зле, втрачав свідомість. На щастя потерпілого, він вчасно звернувся до медиків, де йому надали кваліфіковану допомогу», - уточнив Ф.ФІЛІП.

Наразі життю молодого чоловіка ніщо не загрожує. Спеціалісти ж намагаються з’ясувати, якою саме була змія, котра вкусила юнака.

Окрім цього, розповів Ф. ФІЛІП, неодноразово гадюк бачили в селищі Великий Березний місцеві мешканці.

З огляду на такі факти, Головне управління МНС в Закарпатській області звернулося до всіх закарпатців з проханням бути уважними й дотримуватися необхідних заходів безпеки. «Насамперед, ідучи в місця, де можлива зустріч зі зміями, необхідно мати відповідний одяг та взуття», - уточнив помічник начальника.

Довідка УНІАН. 8 жовтня 2008 року в селі Невицьке Ужгородського району Закарпаття до дитячого садка заповзли змії. Рептилій знайшли у спальні, де саме відпочивали 15 дітей віком від 3 до 6 років. Дітей евакуювали, рятувальники зловили 11 плазунів. Змії виявилися не отруйними. У Закарпатській області з плазунів поширені степова черепаха, ящірки, вуж, веретільниця, , саламандра, мідянка. Єдина отруйна змія Карпат, яку можна зустріти в регіоні, це гадюка звичайна.