FDA винесло попередження фармкомпанії Pfizer

Управління з контролю за якістю харчових продуктів і лікарських препаратів США (Food and Drug Administration, FDA) зробило попередження компанії Pfizer Inc за те, що вона вчасно не повідомляла про серйозні побічні ефекти препаратів, вже надійшли в продаж.

У листі на 12 сторінок керівнику Pfizer Джеффрі Кіндлеру (Jeffrey Kindler), FDA навів численні приклади, включаючи деякі препарати компанії, широко відомі у всьому світі, такі як таблетки від статевого безсилля "Viagra" і препарат для зниження холестерину "Lipitor".

Відповідно до даного документа, фармацевтичний гігант затримував повідомлення про побічні ефекти препаратів з 2004-го року, кількість таких випадків останніми роками зростала.

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