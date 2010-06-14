В Україні працюють мобільні пункти здачі крові

В Києві, Львові, Запоріжжі, Чернігові та Луганську сьогодні, 14 червня, розгорнуто роботу мобільних пунктів забору крові в рамках Всесвітнього дня донора крові.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила керівник громадської організації «Всеукраїнська Організація Здоров’я», організатор проекту “День донора крові в Україні” Юлія ЗЕНЧЕНКО.

За її інформацією, виїзні бригади медпрацівників сьогодні працюватимуть з 10.00 до 16.00. Зокрема, в Києві мобільний пункт здачі крові розгорнуто в парку ім. Тараса Шевченка. Там всі бажаючі зможуть здати кров, попередньо пройшовши безкоштовну анонімну перевірку на ВІЛ, гепатит та сифіліс.

Пілотний проект був проведений в Києво-Могилянській академії 26 березня ц.р., де був створений клуб донорів крові, де кожен донор, який прийшов, залишив свої контакти та інформацію про себе і зараз ці люди можуть допомагати всім, хто цього потребує.

Того дня за 5 годин акції було зібрано 25 літрів крові. В акції взяли участь близько 100 людей, серед яких були як студенти, так і викладачі, декани Академії та звичайні мешканці столиці, які дізналися випадково про акцію.

“Саме ця акція стала поштовхом для нашого подальшого розвитку... Саме зараз в 5-ти містах України проводяться подібні акції”, - підкреслила Ю.ЗЕНЧЕНКО.

Вона закликала приєднатись до цієї сьогоднішньої акції. Представник організатора наголосила, що метою заходу є не просто зібрати кров, а привернути увагу громадських та політичних діячів різних галузей до різних соціальних проблем і зокрема донорства - першої проблеми, за яку взялася громадська організація.

“Ми сподіваємось, що саме ця акція стане першою цеглиною у відтворенні культури донорства крові, волонтерського донорства крові в Україні”, - сказала Ю.ЗЕНЧЕНКО.

У свою чергу присутній на прес-конференції головний спеціаліст відділу моніторингу надання медичної допомоги МОЗ України Євген МОРОЗ повідомив, що в світі зараз поширюється тенденція переходу на 100% безкоштовне донорство і на сьогодні вже понад 55 держав, де донори не беруть оплату. В той же час в Україні існує платне та безоплатне донорство. Зокрема за 1 літр крові, згідно з відповідною постановою Кабміну, затверджена компенсація в обсязі 160 грн. і донор сам вирішує, чи брати ці кошти, чи ні.

За даними Є.МОРОЗА, в Україні зараз компенсацію не беруть 92% донорів, 8% - беруть.

Головний гематолог МОЗ України Василь НОВАК повідомив, що на сьогодні в Україні близько 100 почесних донорів, 60 з них – є заслужені донори України, 1 особа має звання Героя України за вклад у донорський рух та здачу крові.

За його інформацією, щоб нормально функціонувала система надання меддопомоги в країні необхідно мати 30-40 кровоздач на 1 тис. населення, на сьогодні – це 16 на 1 тис. населення.

Крім того, він наголосив на необхідності провести реорганізацію служби крові. Як повідомив Є.МОРОЗ, на сьогодні в системі донорства працюють 600 установ та закладів в Україні, де задіяні близько 10 тис медпрацівників. “В службі донорства немає системи так як в інших країнах, з дитячого садочка, зі школи люди знають, що здати кров це так само потрібно, як чистити зуби. В нас такого розуміння немає. Через те наша зустріч сьогоднішня, я думаю, зробить якийсь крок до цього розуміння”, - зазначив він. Крім того, спеціаліст наголосив на низці питань , які мають бути вирішені у зв’язку з функціонуванням служби крові, зокрема, щодо роботи з донором, збором крові, її збереженням та наданні для переливання.

“В цьому плані Міністерство охорони здоров’я стурбоване станом служби крові на сьогоднішній день. Вона не повністю нас задовольняє”, - сказав він .додавши, що вже створюється план реформування служби крові , де головне питання – це централізація служби на регіональному рівні.

У свою чергу головний лікар обласного Центру переливання крові Петро ВЕРБИЦЬКИЙ зазначив, що на сьогодні є потреба в перегляді і закону про пільги донорам: “Пільги, які надаються донорам, вони започатковані в законі України про донорство крові та її компонентів, який був виданий в 1995 р. З того часу минуло вже багато років і пільги. Які надаються донорам, вони потребують сьогодні перегляду”.