Завтра в Україні очікуються короткочасні дощі, грози

15 червня в Україні очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцетрі, вночі у західній частині України місцями пройдуть сильні дощі. Лише в Криму, Приазов`ї, вдень і у західних областях без опадів. Вітер південний з переходом вдень на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 24-29°, у південній частині та східних областях 30-35°; в західних областях вночі 10-15°, вдень 20-25°.

У Києві та столичній області буде мінлива хмарність. Вранці, вдень пройдуть короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, при грозах вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура по області вночі 17-22°, вдень 24-29°. По м. Києву температура вночі близько 20°, вдень 26-28°.

14 червня температура води в Чорному та Азовському морях 21-26°, в Дніпрі біля Києва 23°.