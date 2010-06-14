Полтавщина: з вікон третього поверху випали двоє малюків

Сьогодні у Полтаві 2-річна дівчинка, зірвавши москітну сітку, випала з вікна третього поверху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомили у Центрі громадських зв`язків ГУ МВС України у Полтавській області.

За їх даними, дівчинку з травмами госпіталізовано в реанімацію.

Другий аналогічний випадок стався учора у с. Калашники Полтавського району.

«Вона теж зірвала віконну сітку і випала з третього поверху. 11-місячну дівчинку госпіталізували в реанімацію із закритою черепно-мозковою травмою», - сказали в ЦГЗ.

Як повідомлялося, наприкінці травня у Полтавській області з вікна лікарні випала 4-річна дитина, яка також обперлася на москітну сітку.