Крим: бійці МНС врятували 5-х людей, віднесених у море на матраці
Меддопомоги не потребували
Співробітники МНС врятували п`ятьох відпочивальників, яких на надувному матраці віднесло у Чорне море в західному Криму на відстань одного кілометра від берега.
Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, інцидент стався у сакському селищі Новофедорівка.
МНС вислало на допомогу людям катер і скутер з матросами-рятувальниками.
Вони зняли відпочивальників з матраца і доставили на берег. Медичної допомоги врятовані не потребували.
Крім того, в західному Криму, в Євпаторії, під час купання в морі потонув 26-річний городянин. Нещасний випадок стався за сто метрів від берега. «Попередня причина загибелі - погіршення стану здоров`я через зловживання спиртними напоями. Точна причина смерті встановлюється», - заявляє МНС.