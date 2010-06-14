Де отруїлися польські туристи, поки невідомо

Міське Управління ветеринарної медицини спростовує інформацію щодо отруєння польських туристів в Кам’янці-Подільському.

Про це УНІАН повідомив начальника управління Валерій ПУЛИК.

“8 червня цього року ми здійснили перевірку у кафе-піцерії “Нью-Йорк Стріт”, зокрема, за фактом госпіталізації дітей з Польщі до обласної дитячої інфекційної лікарні м. Івано-Франківська. У ході перевірки піцерії було з’ясовано, що дійсно 6 червня супроводжуючим групи польських дітей було замовлено піцу в кількості 25 штук”, - зазначив він.

Між тим, за його словами, за результатами обстеження холодильної камери харчоблоку було встановлено, що продукти, які там зберігались, були якісними.

“Крім того, при опитуванні екскурсовода, який супроводжував групу польських дітей у Кам’янці-Подільському, стало відомо, що близько 16-ї години із групою дітей він виїхав із нашого міста до Хотина Чернівецької області. Під час екскурсії по Хотинській фортеці з 17-ї год. до 18.30 діти ні на що не скаржились, і близько 18.30 автобус із групою поїхав у напрямку до Івано-Франківська“, - наголосив також начальник управління ветмедицини.

В.ПУЛИК додав, що висновок ветеринарної служби міста свідчить про непричетність вищезазначеного об’єкта громадського харчування до харчового отруєння дітей.

Як повідомляв УНІАН, 17 туристів з Польщі, в тому числі 5 дітей, було госпіталізовано 7 червня з попереднім діагнозом харчова токсикоінфекція в Івано-Франківську. За даними МНС, 6 червня вони в складі туристичної групи з 45 осіб відвідували Кам`янець-Подільський Хмельницької області, де вживали їжу швидкого приготування.