На Закарпатті оголосили чергове штормове попередження, існує загроза підвищення рівнів води у річках. Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди ГУ МНС в Закарпатській області.

Як йдеться у повідомленні, за прогнозами Закарпатського гідрометеоцентру, ввечері 14 та протягом ночі 15 червня по Закарпатській області очікуються сильні дощі, грози.

Крім того, синоптики попереджають про сильні зливи, град, під час грози подекуди шквалисте посилення вітру до 15-20 м/сек.

Крім того, за даними Центру пропаганди, у другій половині доби та протягом 15 червня на річках області очікуються підвищення рівнів води на 0,3-1,3 метра.