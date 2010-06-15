Дві третини вершкового масла в Україні - фальсифікат

За приблизними підрахунками експертів, в Україні щомісяця виготовляють приблизно чотири тисячі тонн фальсифікованого масла. Це майже дві третини від загального виробництва. На рік на "псевдомаслі" заробляють близько трьох мільярдів гривень.

У центрі випробувань продукції "Укрметртестстандарт" перевірили двадцять три зразки вершкового масла різних виробників. Половина продукції виявилася відвертим фальсифікатом.

"З тих двадцяти трьох зразків, у дванадцяти ми виявили наявність рослинних жирів. У кількості від десяти до сімдесяти відсотків", - повідомив керівник центру Володимир Семенович.

Згідно з держстандартом, вершкове масло виготовляють винятково з коров`ячого молока або з продуктів його переробки: вершків чи сухого молока. Виробник може додати амінокислоти для підфарбовування. І головне - у маслі не має бути жодного грама рослинного жиру.

Але, як з`ясувалося, коров`яче молоко виробники частково замінюють на соняшникову, соєву або навіть рапсову, пальмову чи арахісову олію. Щоби суміш молочних і рослинних жирів мала вигляд вершкового масла, до неї додають спеціальні харчові добавки.

"Туди додають емульгатор, щоб суміш була однорідною, і продукт відповідав смаковим вимогам та мав відповідний зовнішній вигляд", - розповів головний дієтолог МОЗ України Олег Швець.

Однак, суміш рослинних і молочних жирів не може називатися вершковим маслом. Для неї в законі чітко прописали назву - спред. Проте частина виробників свідомо порушує законодавство і продає суміші під виглядом масла.

За словами лікарів, серйозно отруїтися таким "маслом" практично неможливо: усі ці харчові домішки сертифіковані, а їхня кількість у продукті мізерна - не більше кількох міліграмів. Утім, спред – за стандартами – коштує значно дешевше справжнього вершкового масла, тому фальсифікація продукту збагачує молокозаводи на мільярди гривень.

ТСН