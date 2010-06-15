Каша на сніданок допоможе схуднути
Не захочеться калорійної їжі
Якщо вранці поснідати рисом, гречкою або вівсянкою, то протягом дня будете менше їсти жирного, стверджують американські дослідники.
Люди, які їдять зернові каші, — гречану, рисову, вівсяну, кукурудзяну, ячмінну та інші — загалом їдять здоровішу їжу, стверджують американські учені. До такого висновку вони прийшли у результаті 10-річних досліджень.
Національний інститут серця, легенів і крові США (the US by the National Heart, Lung and Blood Institute) досліджував більш як 2 тис. дівчаток-підлітків. Виявилось, що любителі каш більше п`ють молока, менше їдять жирної їжі, м`яса, яєць і солодких газованих напоїв, пише британський Telegraph. До того ж кашу слід їсти на сніданок — тоді їжа, яку ви їсте протягом дня, буде здоровішою, стверджують дослідники. Також завдяки кашам значно підвищується фізична активність.
Зернові багаті клітковиною, залізом, фолієвою кислотою, цинком і містять менше жирів, натрію, цукру і холестерину, ніж інша їжа, яку зазвичай їдять на сніданок. Окрім цього, на думку фахівців, сніданок повинен бути щільним: у дітей, які добре снідають, індекс маси тіла нижчий, вони активніші і загалом краще себе почувають.