Каша на сніданок допоможе схуднути

Якщо вранці поснідати рисом, гречкою або вівсянкою, то протягом дня будете менше їсти жирного, стверджують американські дослідники.

Люди, які їдять зернові каші, — гречану, рисову, вівсяну, кукурудзяну, ячмінну та інші — загалом їдять здоровішу їжу, стверджують американські учені. До такого висновку вони прийшли у результаті 10-річних досліджень.

Національний інститут серця, легенів і крові США (the US by the National Heart, Lung and Blood Institute) досліджував більш як 2 тис. дівчаток-підлітків. Виявилось, що любителі каш більше п`ють молока, менше їдять жирної їжі, м`яса, яєць і солодких газованих напоїв, пише британський Telegraph. До того ж кашу слід їсти на сніданок — тоді їжа, яку ви їсте протягом дня, буде здоровішою, стверджують дослідники. Також завдяки кашам значно підвищується фізична активність.

Зернові багаті клітковиною, залізом, фолієвою кислотою, цинком і містять менше жирів, натрію, цукру і холестерину, ніж інша їжа, яку зазвичай їдять на сніданок. Окрім цього, на думку фахівців, сніданок повинен бути щільним: у дітей, які добре снідають, індекс маси тіла нижчий, вони активніші і загалом краще себе почувають.

smachno.ua