Оперна співачка співає після пересадки легенів

Відома американська оперна співачка повернулася на сцену опісля декількох місяців після операції по пересадці обидвох легенів, повідомляє Fox News. 28-річна Черіті Саншайн Тиллеман-Дік (Charity Sunshine Tillemann-Dick) вперше виступила перед публікою 26 травня на саміті, організованому Клінікою Клівленда.

До початку свого захворювання володарка колоратурного сопрано Черіті Саншайн з великим успіхом виступала в кращих концертних залах США і Європи. Проте в 2004 році у 21-річної дівчини була виявлена первинна легенева гіпертензія - смертельно небезпечне захворювання, що веде до порушення кровопостачання легенів і зниження насосної функції правого шлуночка серця. Протягом декількох років співачка продовжувала концертну діяльність, борючись з прогресуючою хворобою, проте з початку 2009 року через погіршення самопочуття їй довелося відмінити близько сотні виступів.

Лікарі попередили Черіті, що її єдиним шансом на виживання є трансплантація донорських легенів. Операція була проведена дівчині у вересні 2009 року хірургами Клініки Клівленда.

Перші спроби повернутися до співу Черіті зробила через декілька тижнів після виписки з лікарні. Спочатку вона намагалася виконувати відносно нескладні джазові і фольклорні композиції. У березні поточного року співачка відновила заняття зі своїм старим викладачем і знов змогла виконати деякі твори зі свого оперного репертуару.

Перший публічний виступ Черіті Саншайн Тиллеман-Дік відбувся 26 травня на саміті Досвід пацієнтів, організованому Клінікою Клівленда. "Повернутися до Клівленда, щоб заспівати тут – здійснення мрії, особливо враховуючи те, що з моменту операції не минуло і року. Це диво, і я дуже рада, що можу розділити його з публікою", - заявила співачка в інтерв`ю перед виступом.

medportal.ru