Три чашечки кави рятують від раку і діабету

Дослідники Медичної школи Гарварду виявили, що кава здатна понизити ризик захворювання на рак нирок, а також цукровий діабет, пише medicinform.net. Фахівці провели дослідження даних більш як 770 тис. осіб, зібрані протягом 12-18 років. Виявилось, що споживання кави знижує ризик захворювання діабетом 2 типу.

Як відомо, підвищений рівень інсуліну є одним з чинників ризику ракових захворювань. У людей, які щодня випивали по 3 і більше чашок кави в день (з розрахунку, що 1 чашка — це 240 мл) ймовірність захворювання раком нирок знижувалася на 16%. Крім того, у кофеманів на 25% нижчий ризик виникнення серцево-судинних захворювань.