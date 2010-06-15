Синя і червона тканина захистить від ультрафіолету

Учені з Іспанії довели, що сині і червоні кольори захищають від ультрафіолетових променів краще, ніж жовті.

Колір є зумовлюючим чинником для міри захисту від шкідливих променів, оскільки впливає на швидкість їх проникнення, пише Medstream.ru.

За допомогою комп`ютерних моделей, учені зв`язали рівень захисту від ультрафіолету трьох фарб і різних тканин. Потім вони пофарбували бавовняні тканини в червоні, сині і жовті відтінки і зміряли їх здатність поглинати промені. Тканини з темнішими або інтенсивнішими кольорами краще захищали від ультрафіолету.

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