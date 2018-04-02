Кубинські рецепти довголіття

Трудитися, любити, їсти солодке, слухати музику, молитися і навіть ... палити - ось лише деякі звички групи 100-річних кубинців, які сміються, коли їх питають про секрети їх довголіття. Вони стверджують, що жити в цьому світі будуть стільки, "скільки Бог побажає".

"Мені завжди ставлять це питання", - говорить Аркадіо Радільо Арола, 102-річний житель Гавани. Десятиліттями Радільо працював продавцем газет і прибиральником в університеті, а зараз він зустрівся разом з іншими співвітчизниками-довгожителями. Вони вирішили розповісти про свої багаторічні звички, які дозволили їм, не дивлячись на похилий вік, самостійно приїхати на зустріч.

"Музика - найбільше задоволення в моєму житті, - продовжив Радільо. - я одружений, у мене є дочка, але я ще сподіваюся закохатися, оскільки в будь-якому віці завжди треба закохуватися в жінок".

У своєму статусі чоловіка Радільо належить до меншини серед довгожителів. Згідно відомостей Інституту досліджень довголіття, старості і здоров`я, в списку тих, хто переступив сторічний рубіж, 60,3%, займають кубинські жінки. В даний час одна з них - Канделарія Родрігес, що живе на сході країни, - вважається “наймолодшою” мешканкою карибської республіки. Їй виповнилося повних 125 років. До неї найстарішим кубинцем був Беніто Мартінес, який помер в 2006 році у віці 126 років.

В даний час Острів свободи налічує 1 тис. 541 людину у віці старшому ста років. Фахівці інституту стверджують, що до 2015 року Куба по цьому показнику може стати лідером в Латинській Америці.

За даними інституту, більшість кубинських довгожителів проживають в місцях свого народження. Вони не відносяться до глибоко віруючих людей, але вірять в існування Бога. До того ж вони енергійні, як правило, сильні духом, добре адаптуються до навколишнього оточення і знають, як можна зняти стрес.

Колишня акушерка Льюмінада Седеньо, яка відзначила в минулому січні сторічний ювілей, сказала журналістам, що "ніколи не думала про свій вік, оскільки все життя повинна була багато працювати. Її оточують п`ятеро дітей, 20 внуків і 10 правнуків. Седеньо і зараз не сидить склавши руки, на її плечах - турбота про будинок. А у вільний час вона співає в місцевому хорі і грає в карти і доміно.

Льюмінада, яка користується в своєму селищі глибокою пошаною, була завзятою курильщицею з 14 до 70 років, а зараз встає удосвіта, щоб приготувати міцну каву, щодня читає газети. Єдине, про що вона мріє, - "бачити поряд свою сім`ю і численних друзів".

Для 101-річної Марії Антоньєти Естеви секрет довголіття полягає в тому, щоб "жити з душею, не думати про смерть, пити багато молока і їсти солодощі".

"Не знаю чому, але я себе відчуваю краще, коли працюю. Я не рахую свої роки, оскільки не думаю, що смерть близька, і тому щаслива", - говорить Естева, у якої за плечима довга кар`єра модистки. І зараз вона продовжує займатися шиттям разом з черницями в швейній майстерні поблизу Гавани.

Вона також важає любов одним з секретів довголіття. У Естеви немає дітей, але вона тричі була заміжньою, востаннє в 70-річному віці, а зараз закохана у вдівця, який "часто навідується" в будинок її подруги.

Творцем "Клубу 120-річних" є професор Еухеніо Сельман, президент Асоціації медиків Карибського басейну, який і зібрав кубинських довгожителів на чергову зустріч.

У своїй книзі "Як дожити до 120 років" він ділиться секретами довголіття. Для цього "потрібно бути оптимістом і ніколи не дозволяти собі впадати в смуток. Крім того, слід правильно харчуватися, приділяючи особливу увагу вживанню фруктів і овочів, уважно стежити за здоров`ям і кілька разів в тиждень займатися фізичними вправами". Професор також підкреслює важливість постійного культурного розвитку, який добре допомагає в боротьбі із стресом. Неодмінним для довголіття він вважає і "здорове навколишнє середовище".

ami-tass.ru