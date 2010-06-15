Найнебезпечніше місце для їжі

Саме за кермом «залізного коня» у вас більше шансів зловити харчове отруєння, стверджують мікробіологи з Великобританії.

Признайтеся, для багатьох з нас автомобіль став практично другим будинком. Тут можна і поспати, і відігрітися, і сховатися від дощу, а також почитати, поговорити по телефону, постригти нігті, нафарбуватися і навіть поїсти. І саме ця звичка обходитися з салоном авто як з будь-якою з кімнат нашої квартири і робить його украй негігієнічним, вважають учені. Пригадайте, як часто ви проводите прибирання (хоч би навіть і не генеральну) у себе удома? А як часто повністю вичищаєте салон? Те-то ж.

На маленькому замкнутому просторі вашої машини збираються в буквальному розумінні тисячі бактерій, що заносяться на брудних руках і підошвах взуття. Там вони плодяться і розмножуються, а ви, нічого не підозрюючи, підхоплюєте їх назад і ковтаєте разом з їжею. Тим часом, з керма і дверних ручок на ваш бутерброд можуть потрапити такі небезпечні мікроорганізми, як Bacillus cereus (викликає блювоту і діарею) і різного виду стафілокок (вражає шкіру і сполучні тканини) — і це тільки найіменитіші з тих патогенів, що англійські дослідники виявили в салонах типових сімейних авто.

«Найзараженішими» зонами автомобіля, як не дивно, є кермо, важіль перемикання передач і... сидіння, особливо переднє пасажирське. Саме туди найчастіше скидають все недоїдене і залишене на потім, а в цей час в їжі плодяться бактерії. Особливо спритно вони розмножуються на спеці, так що і взимку — коли ви включаєте обігрівач, — і влітку — коли машина нагрівається на сонці — бацили відчувають себе цілком затишно.

Один з авторів дослідження доктор Ентоні Хілтон попередив, що «якщо ви відчуваєте себе в машині як вдома і дозволяєте собі там їсти і пити, прибирайте в салоні з таким же підходом — як у власній спальні або на кухні».

Лев Пухких

aif.ru