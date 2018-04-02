Чим корисна морська вода?

А чи знаєте ви, що в жилах наших течуть води стародавнього моря? Учені вивели формулу морської води часів палеозою, і з`ясувалося, що за складом вона повністю співпадає з мінеральним складом нашої крові. Взагалі-то гіпотеза про те, що життя зародилося в морі, насправді молода: їй лише століття від народження. У 1898 році її висловив учений Бунге, який стверджував, що сучасні тварини успадкували від своїх предків неорганічний склад крові.

Колись для живих організмів вода була зовнішнім і внутрішнім середовищем, і вони пристосувалися до співвідношення іонів, характерних для стародавнього моря. А склад води земних морів поступово змінювався з перебігом років. І тоді організми теж повинні були або мінятися, або зберігати постійність внутрішнього середовища. Але природа використовувала обидві ці можливості. І тепер ми несемо в собі це стародавнє море, і навіть передаємо його по спадковості.

Як використовувати цю інформацію з користю для здоров`я? Потрібно купатися у водах Азовського і Каспійського морів, ця вода нам оптимально підходить, якщо ви прагнете до комфорту і рівноваги. Що ж до дії солоніших морів, то вони, на перший погляд, набагато активніші. Ті, хто відпочивав на Середземному морі або тим більше на Мертвому, помічали ефект швидкого схуднення. На жаль, до реального скидання кілограмів це не має стосунку: просто через різницю в солоності рідина нашого тіла як би переходить назовні, а прийнявши звичайні прісні ванни, ви швидко відновите свій статус-кво.

Користь від морських купань людство усвідомило не так давно. Перша праця, яка описувала цілющі властивості морських ванн, побачила світ в Оксфорді в 1750 році. І після її виходу в Англії і Німеччині почали ставитися до морських ванн, як до лікувальних процедур. А в моду купання увійшли лише в 19 столітті, цьому сприяло те, що показ ноги вище за щиколотку перестав здаватися фривольним. Адже ще на початку минулого століття купанням називали прогулянки по мілководдю навколо берега.

Зате тепер терапевти вважають, що від морських купань поліпшується кровопостачання окремих органів, знижується тиск, зменшується частота серцевих скорочень. Не говорячи вже про безумовний загартовуючий ефект!

Ревматологи скажуть вам, що морська вода багата на мінерали і мікроелементи, а тому чинить благотворний вплив на хворих артрозом.

Пульмонологи переконані, що не дарма легеневі патології лікували купанням ще з часів Гіппократа. Цілюща вода і морське повітря зміцнюють імунітет, підвищуючи опірність організму навіть до збудників туберкульозу.

Дермотологи бачать в морських купаннях тільки один мінус: після них підвищується чутливість шкіри до дії ультрафіолетових променів, тому на пляжі можна так легко обгоріти. Але при купанні в епідерміс проникають електроліти, які активізують обмін речовин і покращують стан клітин.

Нарешті, у імунологів теж є свої аргументи «за» - в морі присутні іони магнію, які стимулюють багато життєво важливих процесів, пов`язаних з утворенням кісткової тканини, поділом клітин і так далі. Отже у вас є як мінімум 5 аргументів для того, щоб викупатися в морі!

Та не купанням єдиним щаслива на морі людина. Всі знають, що вода і повітря багато в чому цілющі тому, що в їх склад входить йод, один з найнеобхідніших нам мінералів. Йод може налагодити роботу щитовидної залози, зміцнити нервову і імунну системи, підвищити опірність організму, знизити рівень холестерину в крові. На думку учених, йод активізує роботу мозку і покращує пам`ять.

А що може бути здоровішим за прогулянки по воді? Так, так, саме прогулянка краєм моря або озера, або річкового берега... Адже це класична водна процедура подібно до контрастного душу примушує працювати захисні сили організму. Регулярними пробіжками по воді, в ідеалі по морській воді, ми примушуємо діяти не тільки температурні і тактильні рецептори шкіри, але також підшкірні шари.

Терапевтичний ефект від цієї нескладної процедури у багато разів збільшують пісок і дрібні камінчики, які примушують працювати рефлекторні точки на ступні. Крім того, швидко рухатися по мокрому піску, який буквально тікає з-під ніг, дуже непросто, а значить, фізичне навантаження одержують практично всі м`язи ніг, живота і сідниць. Інтенсивну прогулянку краєм моря можна порівняти з півгодинним заняттям на велотренажері. Головна хитрість полягає в тому, що ногу кожного разу потрібно повністю виймати з води. А всіма пробіжками займатися до тих пір, поки не замерзнули ноги!

Також чудово підбадьорюють імунітет прогулянки по росі - і уранішній, і вечірній. Допоможе ця процедура і позбавитися безсоння, і при надмірному розширенні вен... Словом, давайте розумно використовувати час на пляжі, коли під боком є такий унікальний природний тренажер!

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