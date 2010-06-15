Ухвалено проект закону щодо банків тканин та клітин людини

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (щодо діяльності банків тканин та клітин людини).

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 343 із 428 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Проектом закону передбачається встановити, що діяльність з надання послуг щодо заготівлі, переробки, консервації, зберігання та видачі тканин і клітин людини підлягає ліцензуванню.

Прикінцевими положеннями законопроекту передбачено, що юридичні особи, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, а також фізичні особи - підприємці, які провадять діяльність з надання послуг щодо заготівлі, переробки, консервації, зберігання та видачі тканин і клітин людини, повинні отримати ліцензії протягом року з моменту затвердження ліцензійних умов провадження відповідного виду господарської діяльності.