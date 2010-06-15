Завтра спекотна погода збережеться на півдні та сході України

Завтра в Україні опади не очікуються, лише вночі у східній частині, а вдень у карпатському регіоні місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°; у південних, східних областях та у Криму вночі 17-22°, вдень 27-32°.

У Київській області у середу опади не очікуються. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°. У Києві температура вночі близько 15°, вдень 23-25°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 22-27°, у Дніпрі біля Києва 24°.