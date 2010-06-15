У Києві підпишуть Меморандум благодійників України

16 червня 2010 року об 11.00 в приміщенні готелю «Opera» (вул. Богдана Хмельницького,53) відбудеться урочисте підписання тексту «Меморандуму благодійників України» на підтримку законопроектів «Про благодійництво та благодійні організації» та «Про внесення змін до деяких законів України (щодо зменшення податкового навантаження на набувачів благодійної допомоги)».

До підписання меморандуму запрошені директори найбільших благодійних фондів: фонд Ріната Ахметова «Розвиток України», МБФ «Відродження», фонд Віктора Пінчука, фонд Олександра Фельдмана, БФ «Україна 3000», БФ «Open Ukraine», фонд Олени Франчук «АнтиСНІД», фонд Братів Кличків, МБФ «Карітас Україна», фонд Святослава Вакарчука «Люди Майбутнього».

Це подія стратегічного значення та впливу - благодійники України об’єдналися заради покращення умов розвитку благодійності, адже зараз:

· створити благодійну організацію в Україні набагато складніше і дорожче ніж бізнес-компанію. Строки реєстрації в середньому довші в 15 разів, а вартість послуг з реєстрації всеукраїнських благодійних організацій в 2-3 рази вища, ніж для господарських товариств;

· людина-інвалід, отримуючи у подарунок від будь-якої юридичної особи інвалідний візок, має сплатити за це податок у розмірі 15% від вартості візка;

· мати та батько, які збирають через sms благодійні пожертви на термінову операцію, від якої залежіть життя їхньої дитини, мають з кожної отриманої гривні віддати не менше третини суми на державні податки та збори;

· молодий вітчизняний талановитий музикант, отримуючи благодійну підтримку для участі у міжнародному музичному конкурсі та гідному представленні Україні у світовій спільноті, має сплатити за це податки.

На захід також запрошені народні депутати, які виступили суб’єктами подання законопроектів: Юлія Новікова (ПР), Леся Оробець (НУНС), Олександр Фельдман (БЮТ), Анатолій Зарубінський (Блок Литвина).

По завершенню офіційної частини на всіх учасників чекатиме вільне спілкування щодо нових законопроектів під час фуршету.

З питань акредитації звертайтеся до Тетяни Трегобчук та Ірини Кавецької за телефонами: 502 52 14, 279 24 35 або 095 410 27 07 та email: ttregobchuk@fdu.org.ua; ira.kavetskaya@uncpd.kiev.ua