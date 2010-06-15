У Закарпатті внаслідок буревію постраждало 11 осіб

У Закарпатській області внаслідок буревію пошкоджено 254 будинки, постраждало 11 осіб.

Про це УНІАН повідомив помічник начальника Головного управління МНС України в Закарпатській області Федір ФІЛІП.

За його словами, учора ввечері територією Виноградівського, Хустського, Берегівського, Рахівського та частково Іршавського районів пронісся сильний буревій. Зокрема, у Виноградівському районі пошкоджено покрівлі 254 житлових будинків.

Крім того, за словами Ф.ФІЛІПА, пошкоджені дахи 8 шкіл та спорткомплексу в с. Петрово.

Як повідомляв УНІАН, за даними МНС України, у другій половині 14 та в ніч на 15 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, град та пориви вітру місцями до 25 м/с) через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач у 9 областях, зокрема у Закарпатті, сталося знеструмлення 258 населених пунктів (у тому числі 64 н.п. частково).