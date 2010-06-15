Українські лікарі вперше у світі виконали унікальну хірургічну операцію тримісячному немовляті

Українські лікарі вперше у світі виконали унікальну операцію тримісячному немовляті з рідкісною вродженою вадою серця і гігантською пухлиною печінки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на прес-конференції у Києві.

Головний дитячий кардіохірург України директор Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України Ілля ЄМЕЦЬ наголосив, що йому вперше за 25-річну кардіохірургічну практику довелося оперувати дитину з такою складною комплексною вадою.

“У новонародженої дівчинки спостерігалася відсутність клапану легеневої артерії з дефектами шлуночкової перегородки, вроджена вада трахеї та правого бронху, а також дитина мала вроджену гігантську пухлину, що мала проростання з печінки”, – зазначив І.ЄМЕЦЬ.

За словами кардіохірурга, медики прийняли рішення про оперативне втручання, інакше у немовляти не було шансів вижити.

“Коли відмовляєш дитині у допомозі, то сам хворієш досить довго. Я бачив, що це неоперабельний випадок, але ця дитина тихенько угасала. Я радився з колегами, потім запросив онколога–хірурга професора ЩЕПОТІНА і ми ризикнули зробити спільну, поєднану операцію і на серці, на трахеях, бронхах, а також з приводу пухлини печінки. У моїй практиці це перший такий випадок, коли ми робили поєднану операцію”, – сказав І.ЄМЕЦЬ, підкресливши, що підходи до втручання вироблялися у процесі операції, бо бракувало досвіду.

Розповідаючи про хід поєднаного оперативного втручання, кардіохірург зазначив, що операція тривала цілий день, було залучено близько 15 фахівців, зокрема, трьох кардіохірургів, трьох хірургів-онкологів, інших спеціаліств-медиків.

“Спочатку була зроблена рутинна підготовка, далі було видалено страшну пухлину – більшу, ніж голова дитини, а потім були проведені операції на серці, бронхах і трахеї. Післяопераційний період був дуже важкий. 60 днів наші реаніматологи боролися за життя цієї дитини. Приємно говорити, що усі складні періоди позаду”, – зазначив лікар.

За його словами, найприємнішим є те, що після повного гістологічного обстеження вроджена пухлина печінки виявилася незлоякісною, тож дитина має право на життя як здорова людина.

У свою чергу, головний онколог України, директор Національного інституту раку Ігор ЩЕПОТІН зауважив, що коли було прийнято рішення щодо оперативного втручання, стан немовляти був надтяжким.

“Стан дитини був настільки поганим, що вона була заінтубована і перебувала на штучній вентиляції легень. А далі сталося те, що сталося, Бог допоміг," - розповів головний онколог.

За його словами, до операції медики готувалися дуже серйозно. “Буквально за пунктами были розписані наші дії, імовірні проблеми. У ході операції кожен чітко виконував свою роботу, кожен з нас отримав професійне задоволення від того, що ми зробили”, – підкреслив І.ЩЕПОТІН.

“Готуючись до операції, жоден з лікарів не припускав, що таке оперативне втручання в історії медицини ніхто й ніколи не виконував. Операція виконана нами вперше у світі. Про це ми дізналися вже після операції і, напевно, це дуже добре. Бо ця невідомість перед операцією вплинула б на наше рішення”, – сказав І.ЩЕПОТІН.

Він повідомив, що російські колеги, провівши серйозний скринінг світової медичної літератури і не виявивши жодного подібного випадку, привітали українських медиків.

На переконання І.ЩЕПОТІНА, незважаючи на те, що в суспільстві побутує невисока думка про медицину, “все ж ми маємо пишатися тим, що маємо у нашій країні. Рівень медицини в Україні досить високий, їй треба лише трохи допомогти”.

Довідка УНІАН. На сьогодні вроджені вади серця залишаються в Україні однією з домінуючих причин дитячої смертності. Щорічно в країні народжується 6-7 тисяч дітей з вадами серця. Половині з них до періоду кінця новонародженості потрібна допомога, інакше малюки помирають. Без хірургічного втручання 42% дітей помирає до 18 років, близько 90% з них – до року.

За даними Міністерства охорони здоров`я, всього на обліку перебуває близько 40 тисяч дітей із вродженою серцево-судинною патологією у віці до 14 років.