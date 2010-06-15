Парламент хоче посилити контроль над застосуванням пестицидів

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону „Про внесення змін до Закону України „Про захист рослин”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 353 із 417 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом передбачено, що одним з основних завдань державного контролю у сфері захисту рослин є здійснення постійного державного контролю за дотриманням регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту), а також за вмістом залишкової кількості пестицидів, нітратів і нітритів у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження.

Крім того, передбачено, що до компетенції Головної державної інспекції захисту рослин спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики належить, зокрема, контроль за оптовою та роздрібною торгівлею засобами захисту рослин; видача сертифікату щодо дотримання регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту) у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження і сертифікату відповідності щодо вмісту залишкової кількості пестицидів, нітратів і нітритів у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження.