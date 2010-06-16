У Кременчуку трирічна дитина випала з 4-го поверху і лишилася живою
08:40, 16 червня 2010Країна
0
Госпіталізовано до лікарні
Вчора до міської дитячої лікарні Кременчука Полтавської області було госпіталізовано трирічного хлопчика, який випав з балкона 4-го поверху.
Як повідомив УНІАН начальник міського відділу охорони здоров’я Валерій ЛИТВИНЕНКО, дитина вийшла на балкон, сперлася на москітну сітку і випала.
У дитини закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, удар грудної клітки, перелом передпліччя.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter