В українському насінні виявили небезпечний метал

Насіння соняшнику, яке продається в Україні, небезпечне для здоров`я. Таку заяву зробив Центр незалежних споживчих експертиз "Тест".

У всіх перевірених Центром зразках було виявлено перевищення важкого металу кадмію в 2-6 разів.

"Ключовим моментом тестування насіння була перевірка на вміст бензапирену і кадмію. Канцероген бензапирен в значних кількостях не раз виявлявся в соняшниковій олії. Проте в насінні його виявилося не багато: 0,7-1мкг на кг, при нормі 2мкг на кг. Зате ситуація з кадмієм просто вразила. З 13 зразків насіння, зокрема і зарубіжного виробництва, і насіння з базару, великий вміст кадмію виявився у всіх зразках", - сказано в повідомленні.

Найбільша кількість металу виявлена в насінні Mogyi виробництва Mogyi Ltd (Угорщина) - 0,63 міліграм на кг при нормі не більш 0,1мг/кг.

Також багато кадмію в насінні "Сонце" виробництва "ТД Сонце" (Донецьк) - 0,47 міліграм на кг, Stakan semechek premium виробництва ЗАТ "Енергомаш" (Красноармійськ) - 0,42 міліграм на кг, Захід виробництва ТОВ "Захід ТМ" (Ступки) - 0,46 міліграм на кг, Юзовські відбірні виробництва "Цитрон Плюс" (Донецьк) - 0,37 міліграм на кг, Semki max виробництва "Снек Експорт" (Дніпропетровськ) - 0,31 міліграм на кг. Насіння, куплене на базарі біля метро "Лісова", містять кадмію 0,24 міліграм на кг.

"Соняшник здатний активно накопичувати кадмій, витягаючи цей важкий метал з ґрунту. А в ґрунт кадмій потрапляє з фосфатами, які разом з нітратами є найбільш популярними добривами в сільському господарстві. Одним з основних джерел кадмієвого забруднення ґрунтів є їхнє удобрення, особливо суперфосфатом, куди кадмій входить як домішка", - наголошується в повідомленні.

"Сумно, що якраз внесення фосфатних добрив і підвищує врожайність соняшнику, - повідомили в Центрі. - Ще страшніше те, що кадмій накопичується в організмі. При цьому насамперед вражаються нирки і нервова система, пізніше починаються серйозні проблеми з кістками, оскільки кадмій порушує мінералізацію кісток і блокує синтез вітаміну Д".

gazeta.ua