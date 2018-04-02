ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ТА ЇХ РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ

За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, понад 50% всіх ліків призначаються, відпускаються або продаються неналежним чином, і кожен другий пацієнт приймає ліки неправильно.

Надмірне, недостатнє або неправильне використання ліків завдає шкоду людям і призводить до марнотратного витрачання ресурсів.

Більше 50% всіх країн не проводять основну політику стимулювання раціонального використання ліків.

У країнах, що розвиваються менше 40% пацієнтів державного сектора і 30% пацієнтів приватного сектору проходять лікування відповідно до клінічних керівних принципыв.

На поліпшення використання лікарських засобів ефективно впливає поєднання таких заходів, як освіта та контролювання постачальників медичних послуг, просвіта споживачів та належні поставки лікарських засобів, в той час як будь-яка з цих заходів окремо надає обмежену дію.

Раціональне використання означає, що пацієнти отримують належні лікарські препарати в правильних дозуваннях, на відповідний період часу і за найдешевшої вартості.

Неправильне використання лікарських засобів

За оцінками ВООЗ, понад половину всіх ліків призначається, відпускається або продається неналежним чином, і кожен другий пацієнт приймає їх неправильно. Це неправильне використання може приймати форму надмірного, недостатнього або неналежного використання рецептурних препаратів або ліків, що відпускаються без рецепта.

Найпоширенішими проблемами є поліпрагмазія (використання занадто великої кількості лікарських засобів); надмірне використання антибіотиків або ін`єкцій; недотримання клінічних керівних принципів при призначенні ліків; неналежне самолікування.

У країнах, що розвиваються частка пацієнтів, що проходять лікування відповідно до клінічних принципів на рівні первинної медико-санітарної допомоги, складає менше 40% у державному секторі і 30% у приватному секторі. Зокрема, менше 60% дітей з гострою діареєю отримують необхідну пероральну регідратаційна терапію, у той час як понад 40% отримують антибіотики, які не є необхідними. Лише 50% людей з малярією отримують рекомендований протималярійні препарати першої лінії. Лише 50% -70% людей з пневмонією проходять лікування належними антибіотиками, в той час як до 60% людей з вірусними інфекціями верхніх дихальних шляхів отримують не потрібні їм антибіотики.

НАСЛІДКИ НЕПРАВИЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Неправильне використання лікарських засобів має місце у всіх країнах, приводячи до шкідливих наслідків для людей і марнотратного витрачання ресурсів.

Стійкість до протимікробних препаратів. Надмірне використання антибіотиків підсилює стійкість до протимікробних препаратів, приводячи до того, що все більша кількість ліків стає неефективними проти інфекційних хвороб. Багато хірургічних процедур і методів лікування раку не можливі без антибіотиків, які використовуються для боротьби з інфекцією. Стійкість призводить до затяжного перебігу хвороб, більш тривалому перебуванню пацієнтів у лікарнях і навіть до смерті. Пов`язані з нею витрати обчислюються в 4-5 мільярдів доларів на рік у Сполучених Штатах Америки і 9 мільярдів євро на рік у Європі.

Несприятливі реакції на ліки і помилки в медикаментозному лікуванні. есприятливі реакції на ліки, викликані їх неправильним використанням, або алергічні реакції на ліки можуть призводити до загострення хвороби, страждань і смерті. За оцінками, несприятливі реакції на ліки щорічно виливаються у мільйони долларів.

Марнотратно витрачаються ресурси. 10% -40% національних бюджетних коштів охорони здоров`я витрачається на ліки. Придбання ліків на власні кошти може створювати значні фінансові труднощі для людей і їхніх сімей. При неправильному призначенні і використанні ліків марнотратно витрачаються мільярди доларів з державних і особистих коштів.

Підрив довіри пацієнтів. Надмірне використання обмеженої кількості ліків може призводити до їхньої нестачі або продаж за цінами недоступними, що в результаті підриває довіру пацієнтів. Погані або негативні результати щодо здоров`я, викликані неналежним використанням ліків, також можуть підривати довіру.

Які фактори сприяють неправильного використання лікарських засобів?

Відсутність навичок і знань. Невизначеність діагнозу, відсутність у особи, що призначає ліки, знань про оптимальні підходи при відповідних діагнозах, відсутність незалежної інформації, такої як клінічні керівні принципи, відсутність можливостей для подальшого спостереження за пацієнтами або побоювань у зв`язку з можливими судовими розглядами призводять до неналежного призначенням або відпуску лікарських коштів.

Неналежне неетичне просування лікарських засобів фармацевтичними компаніями. Більшість осіб, що призначають ліки, отримують інформацію, головним чином, від фармацевтичних компаній, а не з незалежних джерел, таких як клінічні керівні принципи. Це часто може приводити до надмірного використання. У деяких країнах дозволяється пряма реклама ліків, що відпускаються за рецептами, серед споживачів, що може призводити до надання пацієнтами тиску на лікарів з метою призначення їм не є необхідними ліків.

Прибуток від продажу ліків. У багатьох країнах роздрібні торговці ліками призначають і продають ліки без рецептів. Їх дохід залежить від кількості проданих їм ліків, що призводить до надмірного використання ліків, особливо дорогих ліків.

Необмежена наявність ліків. У багатьох країнах рецептурні препарати, такі як антибіотики, вільно продаються без рецепту. Це призводить до надмірного використання, неналежного самолікування та недотримання дозувань.

Надмірне навантаження медичного персоналу. Багато осіб, що призначають ліки, мають дуже мало часу на кожного пацієнта, що може призводити до неправильного діагнозу і лікування. За таких обставин особи, що призначають ліки, покладаються на ті препарати, які вони зазвичай призначають, через відсутність часу на оновлення знань в галузі ліків.

Не доступні за вартістю ліки. У випадку, коли ліки не доступні за вартістю, люди або не можуть купити їх у необхідній для повного курсу лікування кількості, або не можуть купити їх взагалі. Замість цього вони можуть шукати альтернативні варіанти, такі як ліки негарантованої якості, що продаються в Інтернеті або з інших джерел, або ліки, які були призначені їх родичам або друзям.

Відсутність координованої національної фармацевтичної політики. Менше половини всіх країн проводять основну політику, рекомендовану ВООЗ для забезпечення належного використання лікарських засобів. Вона включає належні заходи і інфраструктуру для моніторингу та регулювання використання ліків, а також підготовку і контролювання працівників охорони здоров`я, що призначають ліки.

ЩО ПОЛІПШИТЬ РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІКІВ

ВООЗ рекомендує країнам здійснювати національні програми зі стимулювання раціонального використання лікарських засобів з допомогою політики, структур, інформації та освіти. Ці заходи включають:

* Національний орган для координації політики з використання лікарських засобів та моніторингу їх впливу.

* Засновані на фактичних даних клінічні керівні принципи з підготовки, контролювання і підтримку процесу прийняття рішень щодо ліків.

* Переліки основних лікарських засобів, що використовуються для закупівель ліків та відшкодування витрат за медичною страховкою.

* Створення в районах і лікарнях комітетів з лікарськими і терапевтичними засобами для моніторингу і проведення заходів по поліпшенню використання лікарських засобів.

* Включення проблемного навчання в галузі фармакотерапії і призначення ліків в навчальні програми студентів вищих навчальних закладів.

* Вимоги безперервної медичної освіти як необхідної умови для отримання ліцензії на ведення лікарської практики.

* Суспільно-доступна незалежна та об`єктивна інформація про лікарські засоби для медичного персоналу і споживачів.

* Просвіта населення щодо лікарських засобів.

* Усунення фінансових стимулів, що призводять до призначення неналежних ліків, наприклад, такої практики, коли особи, що призначають ліки, продають їх з метою отримання прибутку для збільшення своїх доходів.

* Нормативно-правові акти, що забезпечують відповідність етичним критеріям при здійсненні діяльності з просування лікарських засобів.

* Належне фінансування для забезпечення наявності лікарських засобів і медичного персоналу.

Найефективнішим підходом для поліпшення використання лікарських засобів на рівні первинної медико-санітарної допомоги в країнах, що розвиваються, є поєднання таких заходів, як освіта та контролювання постачальників медичних послуг, просвіта споживачів та належні поставки лікарських засобів. Кожна з цих заходів окремо надає обмежену дію.

Для поліпшення використання лікарських засобів ВООЗ проводить моніторинг за глобальним використанням лікарських засобів і фармацевтичної політикою; забезпечує керівництво політикою і підтримує країни в області моніторингу за використанням ліків, а також розробки, проведення та оцінки національних стратегій щодо стимулювання раціонального використання лікарських засобів; розробляє і поширює програми для національних фахівців охорони здоров`я з підготовки в області моніторингу та поліпшення використання ліків на всіх рівнях системи охорони здоров`я.

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