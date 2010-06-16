Молочну алергію вилікує ...молоко

Відомо, що у багатьох дітей є алергія на молочну лактозу. Щоб вона не розвивалася, слід привчати дитину до коров`ячого молока з перших днів життя, переконаний професор Іцхак Кац і його колеги з Університету Тель-Авіва. Учені провели дослідження, спостерігаючи за 13000 немовлятами, що народилися в клініці "Асафа-Рофе" з 2004 по 2006 рік.

Отже, фахівцями була зібрана і проаналізована інформація про годування дітей до моменту, як у них була виявлена алергічна реакція на молочні продукти.

Варто підкреслити: молоко – один з найпоширеніших алергенів. Проведене дослідження показало, що найнебезпечніший тип алергії IGE зустрічається лише у 0,5% дітей. У свою чергу, тільки 0,05% з дітей, які вживали суміші з коров`ячого молока в перші 14 днів після народження, страждають від алергії. А ось серед дітей, що почали одержувати молочні продукти в період з 105 по 194 день, цей показник рівний 1,75%. З цього Іцхак Кац робить висновок: краща профілактика алергії на молочні продукти - "молочна підгодувала" з найперших днів життя.

newsland.ru