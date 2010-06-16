Як комп'ютерні ігри руйнують здоров'я

Британські вчені провели ряд досліджень для того, щоб визначити: чи можна вважати комп`ютерні ігри спортом.

Доктор Домінік Міклрайт з університету Ессекса провів тестування кількох кібер-спортсменів, щоб порівняти їх з декількома традиційними професійними спортсменами і зрозуміти чи можна вважати відеоігри спортом.

"Ментальні й психологічні показники у кібер-спортсменів виявилися на тому ж рівні, що і у звичайних спортсменів. А реакція на візуальні подразники у них - як у пілотів, що керують винищувачами", - повідомив дослідник.

За словами Міклрайта, рівень їх фізичної підготовки виявився жахливо низьким. Його можна зіставити тільки з рівнем тих, хто набагато старший, або молодший.

"Один з комп`ютерних гравців, якому було трохи за двадцять, мав гарну статуру і, на перший погляд, був не менш здоровий, ніж будь-який інший спортсмен. Але тексти з аеробними навантаженнями показали, що його фізична підготовка така ж, як у шістдесятирічного курця", - додав учений.

Кращі професійні гравці, безумовно, можуть заробляти десятки тисяч фунтів на рік з призових і спонсорських фондів. Вчених турбує те, що роки ігор і турнірів можуть виявитися руйнівними для здоров`я.

Міклрайт вважає досить небезпечним для здоров`я те, що гравці проводять за комп`ютером близько 10 годин на день.

"Молоді люди такого віку повинні бути більш спортивними, - говорить він. - Мабуть така фізична форма - це один з професійних ризиків для гравців, які проводять так багато часу перед екраном".

Йому складно передбачити, у що розвинуться ці проблеми. Однак вчений упевнений, що в майбутньому вони мають довгострокові наслідки для здоров`я, зокрема, підвищений ризик розвитку серцевих захворювань.

Зате вченого здивували деякі характеристики комп`ютерних гравців, які часом перевершували професійних спортсменів.

"Час їх реакцій, моторика, підвищене бажання конкуренції та емоційність були дуже схожі, - розповів Міклрайт. - У більшості спортсменів високий рівень позитивних почуттів і низький рівень негативних емоцій, таких як депресія і втома, приблизно те ж саме є і у професійних гравців у комп`ютерні ігри ".

Але це не робить відеоігри спортом, підсумував дослідник. Сидячий спосіб життя і відсутність фізичних навантажень не дозволяє віднести їх до спортсменів. "Існує нерозривний зв`язок між функціонуванням розуму і тіла", - сказав він.

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