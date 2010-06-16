Ліки для сердечників, що спричиняють рак

Медики дійшли висновку, що однією з причин розвитку раку є прийом ліків, які прописують пацієнтам для лікування серцево-судинних захворювань.

За даними американських фахівців, ангіотензин сприяє підвищенню схильності до появи злоякісних пухлин.

Чи можна убезпечити себе від цієї речовини? Ні, оскільки повністю відмовитися від використання ангіотензину неможливо. Вихід тільки один - більш ретельно обстежуваити пацієнтів щодо ракових захворювань, приділяючи особливу увагу чоловічій передміхуровій залозі та жіночим молочним залозам.

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