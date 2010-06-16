Здорове харчування уповільнює симптоми хвороби Альцгеймера

Пацієнти з початковими стадіями хвороби Альцгеймера можуть уповільнити або навіть запобігти пізнавальній дисфункції, якщо почнуть правильно харчуватися, запевняють медики Temple University /США/. Вчені довели, що раціон, багатий на метіонін, підвищує ризик захворювання. Амінокислоти метіоніну знайдені в червоному м`ясі, рибі, квасолі, яйцях, часнику, сочевиці, цибулі, йогурті та насінні.

Проводячи експеримент, біологи давали одній групі лабораторних мишей харчування з високим вмістом метіоніну, а другій - здорове збалансоване харчування. Після п`яти місяців спостережень першій групі гризунів знизили споживання метіоніну протягом наступних двох місяців. Було зафіксовано, що перехід на більш здоровий раціон харчування скасував розумові порушення. Це було пов`язано з меншим накопиченням амілоїдних бляшок у мозку - ознакою хвороби Альцгеймера.

На думку клініцистів, навіть при ранніх симптомах діагнозу можна поліпшити роботу мозку і зберегти головні пізнавальні здібності, обравши правильне здорове харчування зі зниженим вмістом метіоніну. Також пацієнтам необхідно практикувати як фізичні, так і розумові вправи, нагадують фахівці.

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