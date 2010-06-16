В Одесі за сприяння США відкрили центральну протичумну лабораторію

09:56, 16 червня 2010
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Перша в Україні

 В Одесі за сприяння США відкрили центральну протичумну лабораторію України.

Як передає кореспондент УНІАН, лабораторію з діагностики особливо небезпечних біологічних патологічних агентів відкрито на базі Українського науково-дослідного протичумного інституту ім. І. Мечникова.

"Створена за сприяння США Центральна референс-лабораторія України з діагностики особливо небезпечних біологічних патологічних агентів - це приклад партнерства, за яким майбутнє наших двосторонніх відносин», - заявив мер Одеси Едуард ГУРВІЦ, який прибув на церемонію відкриття разом із Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Джоном ТЕФФТОМ.

Е.ГУРВІЦ переконаний, що реалізація цього важливого проекту «дозволить знизити ризики різного роду інцидентів, пов`язаних із патогенними біологічними агентами, підвищить рівень біологічної безпеки не лише в Україні, але й в Європейському регіоні".

У свою чергу, директор Українського науково-дослідного інституту медицини транспорту Анатолій ДОВЖЕНКО зазначив, що це перша такого роду лабораторія в Україні, на її створення витрачено близько 3 млн. дол. дол.

«Оснащена новітнім обладнанням лабораторія здатна відстежувати появу нових інфекцій і вірусів, виникнення й розповсюдження яких не має кордонів, - підкреслив учений. - Ми не повинні також забувати про біологічний тероризм, як про одну з форм світового тероризму. І контролювати можливе розповсюдження патогенів – одне із завдань цієї лабораторії, де буде база даних усіх інфекцій, завдяки чому ми зможемо знати здібності до індикації всіх патогенів».

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