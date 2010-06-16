Полуничний сік підтягає шкіру обличчя

Косметологи полуницю надзвичайно поважають. В основному її славу склав вибілюючий ефект: коли шкіра вкривається пігментним плямам, її рятує полуничний сік, він кращий засіб для виведення плям! Краще всього діють полуничні маски (мрія натуропата: полуниця, лимонний сік і ложка меду), а ще можна – украй аристократично – протирати обличчя після пробудження полуничним льодом.

Потім стали поступати нові відомості: наша ягода і прекрасний антисептик, в ній і саліцилова кислота, що має відлущуючу дію, а значить, полуничний пілінг оновлює шкіру. Але головне з`ясувалося не так давно, і за це полуницю просто-таки звеличили. Мідь, що міститься в ній, стимулює вироблення колагену, який підтримує шкіру пружною.

Полуничний сезон – час упевнитися у всемогутності червоної ягоди. Треба б спробувати регулярно, 2-3 рази в тиждень, не ухиляючись, робити прості маски з полуничної кашки.

newsland.ru