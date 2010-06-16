66-річна індійка народила трійню

Це найстаріша жінка в світі, якій вдалося в такому поважному віці народити трійню після ЕКО, проведеного в Національному центрі фертильності в Харіані. Раніше бездітна Бхатері Деві народила двох хлопчиків і одну дівчинку. Зараз діти знаходяться у відділенні інтенсивної терапії, після того, як народилися з дуже маленькою вагою (1 кілограм, 1,02 кілограма і 652 грами).

Доктор Анураг Бішной, що займався лікуванням жінки, відзначає: "Згідно свідоцтву про народження, виданому державною лікарнею в окрузі Ротак, Бхатері Деві народилася 21 травня 1944 року. Бхатері відвідувала нас останні місяці для лікування. Це її перший материнський досвід, який вдався лише з третьої спроби використання ЕКО. Діти з`явилися на світ завдяки кесареву розтину".

Чоловік Деві 64-річний Дева Сингх дуже чекав дітей і був радий стати батьком. Це також його перший батьківський досвід. "Вона утілила мою мрію мати дитину і спадкоємця сім`ї. Деві була моєю першою дружиною. Після того, як їй не вдалося зачати дитини, я одружувався ще двічі, але знову жодна з дружин не принесла мені дитини. Зараз я дуже щасливий і заявляю, що зумію забезпечити моїх дітей всім необхідним надалі", - сказав він.

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