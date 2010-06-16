Україна відмовиться від порошка?

Верховна Рада України ухвалила постанову “Про розроблення Загальнодержавної програми щодо зменшення та поступового припинення використання на території України миючих засобів на основі фосфатів”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 342 із 422 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі.

Передбачено, що Кабінет міністрів до 1 травня 2011 року має подати на розгляд Верховної Ради проект цієї програми.

У програмі має бути передбачено, зокрема, узгодженість її положень з Регламентом Європейського парламенту та Європейської Ради (ЄС) від 31 березня 2004 року про миючі засоби; рекомендаціями Єврокомісії від 22 липня 1998 року про належну екологічну практику щодо побутових миючих засобів; Директивами Ради: від 4 травня 1976 року щодо забруднення деякими небезпечними речовинами, що потрапляють до водного середовища ЄС; від 21 травня 1991 року щодо очистки стічних вод; 96/61/ЄС від 24 вересня 1996 року щодо комплексного запобігання і контролю за забрудненням; від 3 листопада 1998 року щодо якості води, призначеної для споживання людиною; Директивою Європарламенту і Ради від 23 жовтня 2000 року щодо засад діяльності ЄС у сфері водної політики; Директивою Європарламенту і Ради від 21 квітня 2004 року щодо екологічного зобов’язання запобіганню та відшкодуванню екологічної шкоди; Директивою Європарламенту від 15 лютого 2006 року щодо забруднення, яке викликане викидом деяких небезпечних речовин у водне середовище ЄС.

Крім того, уряд має передбачити перелік першочергових заходів щодо зменшення і поступового припинення використання на території України миючних засобів на основі фосфатів.

У пояснювальній записці до постанови йдеться, що основні діючі компоненти усіх пральних порошків - це так звані поверхнево-активні речовини (ПАР). В ході експериментів на тваринах вчені встановили, що ПАР істотно впливають на активність ряду важливих ферментів, порушують білковий, вуглеводний і жировий обмін. Особливо агресивні у своїх діях аніонні ПАР, здатні викликати порушення імунітету, розвиток алергії (особливо у дітей), ураження мозку, печінки, нирок, легенів. Це одна із причин, з якої у країнах Західної Європи накладені сурові обмеження на використання аніонних ПАР у пральних порошках. Їхній вміст не повинен перевищувати 2-7%.

Зазвичай у порошку містяться 15-20% ПАР, решта 80% припадає на фосфатні добавки, які усувають жорсткість води, хімічні та оптичні відбілювачі, ферменти (ензими), ароматизатори, барвники та деякі інші добавки. Наявність фосфатних добавок у порошках призводить до значного посилення токсичних властивостей ПАР. Вони проникають у мікросудини шкіри, всмоктуються у кров та розповсюджуються по всьому організму. Це призводить до змін фізико-хімічних властивостей самої крові та порушень імунітету. Вони також здатні накопичуватись в органах, наприклад, у мозку осідає 1,9% загальної кількості ПАР, які потрапили на незахищену шкіру, у печінці - 0,6% тощо.

Фосфатні добавки не тільки підсилюють проникнення ПАР через шкіру, але сприяють настільки міцному з’єднанню ПАР із тканиною, що навіть 10-кратне виполіскування у гарячій воді не призводить до повного звільнення одежі від них.