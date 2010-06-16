На Дніпропетровщині, витравлюючи гризунів, загинули 3 людини
12:14, 16 червня 2010Країна
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Травили вихлопними газами
На Дніпропетровщині під час витравлення гризунів загинуло троє осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, учора в с. Новолозоватка Криворізького району у підвальному приміщенні приватного житлового будинку внаслідок порушення заходів безпеки (відсутність засобів індивідуального захисту) під час витравлення гризунів газами з вихлопної труби автомобіля ЗАЗ-768 від отруєння газами загинуло троє осіб.
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