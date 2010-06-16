У приміщеннях Вінницької ОДА заборонили курити

Голова Вінницької облдержадміністрації Микола ДЖИГА заборонив паління у приміщеннях ОДА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в розпорядженні М.ДЖИГИ від 7 червня.

Згідно з розпорядженням, заборона введена відповідно до прийнятого у вересні 2009 року закону про заборону паління у громадських місцях.

На виконання розпорядження М.ДЖИГИ у вбиральнях облдержадміністрації з`явилися попереджувальні таблички: «Курити суворо заборонено».

«Це було моє саме перше розпорядження. Я вважаю, що людина приходить працювати на роботу, а не курити. І мене дратує, коли я бачу, що десь там біля якоїсь установи багато людей, а дівчата, хлопці стоять і палять цигарки. Вважаю, що такого не повинно бути», - прокоментував своє рішення голова Вінницької облдержадміністрації.