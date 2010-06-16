У Криму медики борються за життя хлопчика, який тонув
12:54, 16 червня 2010Країна
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Купався в морі без нагляду
Матрос врятував семирічного хлопчика, який тонув у Чорному морі в Судаку. Дитину доставлено в реанімацію, медики оцінюють його стан як вкрай тяжкий.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС, інцидент стався вдень 15 червня.
Хлопчик, який прийшов на пляж з матір`ю, купався в морі без її нагляду. Побачивши, що син виявився на дні, жінка почала кликати на допомогу. На крик прибіг матрос-рятувальник. Коли хлопчика дістали з води, він не подавав ознак життя.
«Матрос надав першу медичну допомогу, привів дитину до свідомості і викликав «швидку допомогу». Хлопчик перебуває в лікарні у вкрай тяжкому стані», - сказано в прес-релізі Управління МНС.
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