Слина курців отруйна
13:15, 16 червня 2010Країна
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Багато канцерогенів
Багатьом курцям знайомий уранішній кашель з мокротою. Учені з`ясували, що цей кашель отруйний і заразливий. Слина курця уранці багата смолами і іншими канцерогенами, які розлітаються при кашлі в різні боки.
Медики заявляють, що якщо некурець проживає з курцем більш як 7 років, то тютюновий кашель з`являється і у нього. Медики радять курцям закривати рот хусткою.
Крім того у курців часто хворі зуби, які служать розсадником для бактерій, а це теж неприємно і небезпечно як для них самих, так і для оточуючих.
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