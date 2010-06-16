Слина курців отруйна

Багатьом курцям знайомий уранішній кашель з мокротою. Учені з`ясували, що цей кашель отруйний і заразливий. Слина курця уранці багата смолами і іншими канцерогенами, які розлітаються при кашлі в різні боки.

Медики заявляють, що якщо некурець проживає з курцем більш як 7 років, то тютюновий кашель з`являється і у нього. Медики радять курцям закривати рот хусткою.

Крім того у курців часто хворі зуби, які служать розсадником для бактерій, а це теж неприємно і небезпечно як для них самих, так і для оточуючих.

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