Сумщина: на літнє оздоровлення дітей виділено 2,5 млн. грн.

Цього року в Сумській області на оздоровлення дітей у літній період з обласного бюджету виділено понад 2,5 мільйона гривень.

Про це УНІАН повідомив начальник управління у справах молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Віктор БОБИРЕНКО. «На оздоровлення дітей у літній період на Сумщині із обласного бюджету виділено 1,283 мільйона гривень, ще 1,3 мільйона буде надано для оздоровлення всіх дітей-сиріт. Головне завдання, що стоїть перед владою – не допустити скорочення кількості дітей, які оздоровлюватимуться у стаціонарних заміських таборах відпочинку», – зазначив В. БОБИРЕНКО.

За його словами, в Сумській області до 17 червня відкриються зміни в усіх оздоровчих таборах регіону, де цього року відпочинуть та оздоровляться більше половини всіх школярів Сумщини. Зокрема, організованими формами відпочинку та оздоровлення цього літа передбачено охопити 51932 дитини, що складає 54,8 % від загальної кількості дітей шкільного віку, які проживають в області (94766 осіб). З них 15 тисяч дітей будуть відпочивати у 24 стаціонарних таборах та 30 пересувних таборах наметового типу, решта – у пришкільних таборах.

Також В.БОБИРЕНКО розповів, що комунальною установою Сумської обласної ради «Сумський обласний центр відпочинку, оздоровлення та туризму» заплановано провести 41 тематичну зміну в наметових таборах, де відпочине близько 1900 дітей. Причому, в наметових таборах, що діятимуть на теренах Сумщини вже четвертий рік поспіль, вартість путівок становитиме лише 980 гривень за 21 день відпочинку і є найнижчою в Україні.