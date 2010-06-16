В Каховському водосховищі масовий замор риби

В Херсонській області в акваторії Каховського водосховища та ріки Інгулець зафіксовано масовий замор риби.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області, за оперативною інформацією, яка надійшла на гарячу телефону лінію держуправління, та за інформацією Херсондержрибоохорони, 15 червня на території Херсонській області спостерігається масовий замор риби.

Перший замор зафіксовано в с. Козачі Лагері Цюрупинського району та с. Кринки (біля м. Нова Каховка).

Другий зафіксовано по правобережжю Каховського водосховища в районі населеного пункту смт Нововоронцовка, (Миловська та Гаврилівська балка Каховського водосховища), а також на річки Інгулець.

Посадовці держуправління спільно з спеціалістами Головного державного управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства у Херсонській області, відділу інструментально-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції в Херсонській області, Головного управління ветеринарної медицини в Херсонській області оперативно виїхали на місце з метою виявлення причин заморних явищ. Про факт заморних явищ проінформовано обласну державну адміністрацію та ДЗ «Херсонська обласна санітарно-епідеміологічна станція».

Наразі за вказаним фактом триває розслідування і його результати облуправління екології обіцяє оприлюднити додатково.