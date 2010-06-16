В Черкаській області сім’я отруїлася грибами

Чоловік та жінка потрапили до реанімаційного відділення Канівської центральної районної лікарні Черкаської області із ознаками отруєння грибами. За оцінкою медиків, стан здоров’я хворих був середньої тяжкості.

Як повідомив кореспонденту УНІАН лікар з гігієни харчування ДЗ «Канівська санітарно-епідеміологічна станція» Олексій ЛИСЕНКО, чоловік і жінка вживали в їжу отруйні гриби, які прийняли за їстівні. За словами потерпілої, весь технологічний процес приготування грибів був дотриманий. Наступного дня стан здоров’я чоловіка погіршився. Його було направлено на лікування до реанімаційного відділення Черкаської обласної лікарні.