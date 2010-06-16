Сильні зливи у Франції призвели до загибелі 11 людей

Сильні зливи на півдні Франції призвели до загибелі 11 людей і змусили евакуювати в`язницю, передають у середу французькі ЗМІ.

Найбільших збитків зливи, що почалися 15 червня, завдали розташованому на Середземноморському узбережжі департаменту Вар, передає РІА «Новости». За словами очевидців, повінь почалася дуже швидко - багато хто не встиг відреагувати й спостерігав, як грязьові потоки відносять їхні автомобілі.

Як свідчать кадри французьких телеканалів, департамент Вар нагадує гігантське грязьове болото, над яким височіють дахи будинків. За різними даними, без світла в регіоні залишаються до 200 тисяч сімей.

У місті Драгіньян, одному з міст департаменту, вода піднялася на два метри, розмиваючи дороги й завалюючи ліхтарні стовпи. Пошкоджено сотні автомобілів. Розгул стихії змусив місцеву владу евакуювати 500 ув’язнених із затопленої в`язниці в Драгіньяні. Їх розмістили в місцях позбавлення волі, розташованих на півдні й південному сході Франції.

Вода затопила залізничні колії, сполучення між Тулоном і Ніццою припинено до четверга. Пасажирів, які застрягли на невеликих вокзалах, евакуювали на автобусах до великих міст.

Вдень у середу зливи стихли, й жителі змогли оглянути свої забиті гряззю автомобілі.

За даними метеорологічної служби Meteo France, нові зливи очікуються в регіоні в ніч на 17 червня, проте вони пройдуть набагато швидше й не принесуть такої кількості опадів.