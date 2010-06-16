Розшукують породіллю, яка викинула немовлят на смітник

На Прикарпатті міліція розшукує породіллю, яка викинула немовлят на смітник. Про це повідомили УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області. За їх інформацією, сьогодні зранку один з жителів Івано-Франківська, який прогулювався з собакою на вулиці Мазепи, біля майданчика з контейнерами для сміття виявив двох мертвих немовлят. Чоловік зателефонував в міськвідділ міліції і за даним фактом проводиться перевірка. На місці події працює слідчо-оперативна група, яка здійснює заходи щодо встановлення особи породіллі. Тіла немовлят направлені в морг для проведення судово-медичної експертизи і встановлення причини їх смерті.

Міліція просить громадян, які мають інформацією, що може посприяти у з’ясуванні обставин цієї події, телефонувати в міліцію.