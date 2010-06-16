Лікарів потрібно вчити працювати з сучасним устаткуванням

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ наголошує на необхідності покращення системи навчання фахівців, які працюють з сучасним медичним устаткуванням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на нараді з аналізу ситуації у сфері охорони здоров`я.

«Мені доводиться, і нам за це соромно, стикатися з фактами, коли завезене дороге устаткування, за яке ми платимо такі потрібні для нас гроші, або завозиться не системно, не комплексно, або завозиться без необхідного навчання фахівців і простоює, роками простоює», - наголосив М.АЗАРОВ.

У зв`язку з цим він відзначив важливість серйозного підходу до використання цього медичного устаткування і до підготовки фахівців для роботи на ньому.