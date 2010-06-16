У Києві підписано "Меморандум благодійників"

Представники найбільших благодійних фондів України сьогодні у Києві підписали “Меморандум благодійників” на підтримку реформування законодавства щодо благодійної діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами керівника програм Українського незалежного центру політичних досліджень, координатора робочої групи щодо реформи законодавства у благодійній сфері Максима ЛАЦИБИ, даний документ має на меті підтримати два законопроекти, що вже подані до Верховної Ради - “Про благодійництво та благодійні організації” (№ 6343 від 26.04.2010) та “Про внесення змін до деяких законів України (щодо зменшення податкового навантаження на набувачів благодійної допомоги”) (№ 6344 від 26.04.2010).

Він наголосив, що у цих законопроектах, - їх вже подано до Верховної Ради, - викладено усі рекомендації та пропозиції найбільших благодійних фондів України.

“Нова редакція законів, яка вирішує питання створення, функціонування, управління, діяльності фондів і приводить їх до європейських стандартів, щоб українським благодійникам було б так само легко, як і у Європі, створити фонд, зареєструвати його, поширити його діяльність на територію усієї України, а не лише на певну область чи регіон,” – сказав М.ЛАЦИБА.

На його думку, законопроекти щодо благодійності суттєво спростять процедуру реєстрації та створення благодійної структури в Україні, підвищать контроль з боку благодійника за коштами, які передаються для благодійних цілей, зменшать податкове навантаження на громадянина, який отримав допомогу, сприятимуть впровадженню нових механізмів благодійної діяльності.

Також новий закон, за словами М.ЛАЦИБИ, дасть можливість людині, яка знайшла благодійника “не платити незрозумілі “податки на доброту” – 15 %”. “Наприклад, якщо людина – інвалід і йому подарували візок, їй податкова каже – заплати 15 % за те, що ми – держава – не можемо тобі допомогти, а допомагає хтось інший,” – зазначив М.ЛАЦИБА.

Він підкреслив, що меморандум потрібен для того, щоб зафіксувати підтримку благодійників цих законодавчих ініціатив, які вже внесено до Верховної Ради, “показати народним депутатам, політикам, що це важливо і має громадську підтримку”.

У свою чергу, директор Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Анатолій ЗАБОЛОТНИЙ зазначив, що Фонд Ахметова, працюючи над пропозиціями до законопроектів, ставив перед собою два головних завдання. “Насамперед – щоб благодійність стала професійною, максимально прозорою та відкритою. Друга і основна, щоб ті засоби, які виділяються на благодійність, максимально доходили до людей, яким потрібна ця допомога,” – підкреслив А.ЗАБОЛОТНИЙ.

Щодо проблеми оподаткування благодійної допомоги, директор Фонду Ахметова зазначив, що, наприклад, при допомозі на операцію у сумі 170 тисяч гривень (яку нещодавно надав “Розвиток України”), було сплачено податок у сумі 30 тисяч гривень.

“У принципі, це незначні кошти, ми можемо з цим впоратися. Але якщо думати іншими термінами... Зокрема, 30 тисяч гривень – це 3 слухові апарати для дітей 5-6 років, яким дуже важливо чути цей світ. Держава не може їх забезпечити ними. Або це 5 дітей з церебральним паралічем, які змогли б пройти курс реабілітації у клініці Козявкіна. Або це 10 пенсіонерів, яким потрібна допомога, ліки. Це зовсім інша математика, інший результат. Цього ми прагнемо, щоб гроші благодійників - тих, хто за доброю волею згодився добровільно їх віддати для допомоги людям, працювали ефективно,” – наголосив А.ЗАБОЛОТНИЙ.

Меморандум підписали директори: Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України», фонду “Східна Європа”, МБФ «Відродження», Фонду Віктора Пінчука, Фонду Олександра Фельдмана, БФ «Україна 3000», БФ «Open Ukraine», Фонду Олени Франчук «АнтиСНІД», Фонду братів Кличків, МБФ «Карітас Україна», Фонду Святослава Вакарчука «Люди Майбутнього».

Учасники зібрання закликали Верховну Раду та Президента України якомога швидше розглянути і схвалити законопроекти “Про благодійництво та благодійні організації” (№ 6343 від 26.04.2010) та законопроект “Про внесення змін до деяких законів України (щодо зменшення податкового навантаження на набувачів благодійної допомоги”) (№ 6344 від 26.04.2010).

Довідка УНІАН. На думку експертів, чинний закон "Про благодійництво та благодійні організації" та норми податкового законодавства створюють значні перешкоди для розвитку благодійництва в Україні. Зокрема, закон вимагає від операторів мобільного зв’язку – стягнути 28 або 36 копійок податку з кожної гривні, яку громадянин переказує під час смс-марафону на будівництво дитячої лікарні або допомогу хворій людині; вимагає від телекомпаній – не згадувати імен і назв тих благодійників, які передають дарунки в дитячі будинки, якщо не сплачено податок на рекламу; вимагає від митниці – очікувати кілька місяців, поки ліки й медичні вироби визнає гуманітарною допомогою спеціальна урядова комісія; вимагає від банків – відмовляти у переказі коштів потерпілим від вибухів у жилих будинках (як-от у Львові і Дніпропетровську), поки благодійний фонд не дізнається індивідуальні податкові коди цих потерпілих і не стягне авансом 15% податок; вимагає від дитини з малозабезпеченої сім’ї – відмовитися від призу за перемогу в шкільному конкурсі на кращий малюнок чи твір, бо вартість цього призу зараховується до доходу батьків, які можуть втратити право на державну соціальну допомогу принаймні на рік; вимагає від інваліда – сплатити не менше 180 грн. податку, якщо візок вартістю 2000 грн. йому подарував не близький родич, а знайомий із сусіднього будинку.