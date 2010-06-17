Чаювання - краща профілактика раку яєчників

Чаювання - кращий спосіб профілактики раку яєчників. До таких висновків прийшли австралійські учені з інституту клінічних досліджень штату Квінсленд.

За словами автора наукової роботи доктора Крістіни Неглі, ризик розвитку раку яєчників у жінок, в чий щоденний раціон входить чай, знижується на 30 відс. "При цьому абсолютно неважливо, який вигляд чаю вважати за краще: зелений або чорний, - підкреслила доктора Неглі. - Будь-який з цих напоїв містить антиоксиданти, здатні гальмувати ріст ракових клітин".

Вивчаючи спосіб життя і харчування 2,7 тис. австралійських жінок, половина з яких перебувала на обліку онкологів-гінекологів, учені встановили, що якнайкращі показники були у тих, хто щодня вживав чотири і більше чашки чаю в день.

ami-tass.ru